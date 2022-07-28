Мадрид, 28 июля, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Испанские власти задержали партию наркотиков на границе с Марокко. Об этом 28 июля сообщает Al-Bilad.

Полиция Марокко

По данным журналистов, в руки сотрудников правоохранительных органов попала партия наркотиков в 6600 килограммов.

Отмечается, что испанские власти ликвидировали маршрут поставок наркотиков с территории Марокко в «Кампо Гибралтар» — самую южную точку испанской провинции Андалусия. Как сообщается, транспортировка наркотиков была организована на моторных лодках через пролив Гибралтар.

Транспортировкой и распространением наркотиков занимался марокканский картель.