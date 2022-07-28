Благовещенск, 28 июля, 2022, 12:27 — ИА Регнум. В Благовещенске, в Амурском государственном университете, студент «оживил» 25-летнюю эвенкийку, жившую более 100 лет назад в Приамурье.

(сс) ColiN00B Нейросеть

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По сообщениям местных СМИ и телеграм-каналов, Роман Алексанов с помощью нейросети восстановил внешность эвенкийки. Студент учится в магистратуре и параллельно он — VR-наставник в детском технопарке «Кванториум 28».

Виртуальная, анимированная 3D девушка довольно симпатичная, умеет улыбаться, зевать, корчить рожицы, надувать щеки.

Идея реконструировать девушку из прошлого пришла в процессе написания диссертации «Компьютерная реконструкция внешнего облика коренных народов Приамурья». Создав цифровую копию черепа эвенкийки, Роман Алексанов воссоздал внешность девушки по методу русского ученого Герасимова — разработанную в середине XX века систему восстановления лица из его скелетных останков. Останки девушки были ранее найдены археологами и хранятся в местном педагогическом университете.

Как сообщало ИА REGNUM, холдинг Alphabet (материнская компания Google) уволил старшего инженера-программиста, ранее заявившего о наличии самосознания у программы LaMDA, созданной с использованием технологий искусственного интеллекта.