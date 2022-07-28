Петрозаводск, 28 июля 2022, 12:30 — REGNUM Президент России Владимир Путин присвоил летчику-истребителю из Карелии Илье Сизову звание Героя России за проявленное мужество при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 28 июля сообщил глава республики Артур Парфенчиков.
По его словам, золотой звезды Илья Сизов удостоен за мужество при выполнении боевых задач.
«Полковник Сизов обнаружил вертолет противника МИ-14 и на предельно низкой высоте нанес по нему удар. Тем самым не позволил противнику высадиться на остров Змеиный», — пояснил Парфенчиков уточнив, что герой учился в петрозаводской школе № 45, в Карелии у него живут родные. А любовь к небу у военнослужащего в крови — «отец и старший брат героя тоже посвятили жизнь военной авиации».
К настоящему времени при исполнении воинского долга во время спецоперации, по данным властей Карелии, погибло 24 выходца из региона. Напомним, что из республики в район проведения СВО отправились не только военнослужащие по контракту и офицеры, но и группа добровольцев.
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