Петрозаводск, 28 июля, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин присвоил летчику-истребителю из Карелии Илье Сизову звание Героя России за проявленное мужество при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 28 июля сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

vk.com/aparfenchikov Летчик-истребитель, полковник Илья Сизов.

По его словам, золотой звезды Илья Сизов удостоен за мужество при выполнении боевых задач.

«Полковник Сизов обнаружил вертолет противника МИ-14 и на предельно низкой высоте нанес по нему удар. Тем самым не позволил противнику высадиться на остров Змеиный», — пояснил Парфенчиков уточнив, что герой учился в петрозаводской школе № 45, в Карелии у него живут родные. А любовь к небу у военнослужащего в крови — «отец и старший брат героя тоже посвятили жизнь военной авиации».

К настоящему времени при исполнении воинского долга во время спецоперации, по данным властей Карелии, погибло 24 выходца из региона. Напомним, что из республики в район проведения СВО отправились не только военнослужащие по контракту и офицеры, но и группа добровольцев.