Красногорск, , 12:28 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье продолжает расти. Об этом свидетельствует опубликованная 28 июля статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Permkrai.ru

За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 1 242 случая заражения коронавирусом. Эта цифра на 646 случаев больше аналогичного показателя 27 июля. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 596 человек, а днём ранее — у 256 жителей Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 11 515 новых случаев заражения коронавирусом.

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