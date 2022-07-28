Кострома, , 13:25 — REGNUM В костромском посёлке Первом (Волжском) завершается строительство детского сада на 280 мест. Об этом сообщает департамент образования и науки Костромской области.

Возведение детского сада в посёлке Волжском в Костроме http://www.eduportal44.ru

Рабочие заканчивают отделку здания и благоустройство территории, прилегающей к детскому учреждению. На объекте работает студенческий стройотряд, сформированный из учащихся местных колледжей.

Сдать детсад планируют в срок, оговоренный контрактом — до 30 ноября 2022 года. Возведением занимается ярославский подрядчик «Алгоритм». Стоимость работ превышает 128 млн рублей, средства выделены из федерального бюджета в рамках национального проекта «Демография».

Изначально построить детский сад в посёлке хотели к 1 декабря 2021 года, тогда объектом занималась производственно-коммерческая фирма «НОВОТЕК» из Москвы. Однако, из-за «ненадлежащей организации строительного процесса и медленных темпов работ» контракт, заключенный между подрядчиком и администрацией был расторгнут.

Напомним, что рядом с детским садом в Волжском сейчас строится школа на 900 мест. Её должны подготовить до 20 декабря 2022 года. Образовательное учреждение разгрузит близлежащие школы густонаселённого посёлка — No 27, No1 и No14. Кроме учебных классов, столовой и медкабинета в школе оборудуют мастерскую по обработке металла и древесины, актовый зал, места для занятия спортом.

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