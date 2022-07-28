Москва, , 12:27 — REGNUM Первый замруководителя фракции СРЗП в Госдуме Дмитрий Гусев предложил создать межфракционную рабочую группу по изменению действующего закона «О рекламе», передает корреспондент ИА REGNUM 28 июля.

Дмитрий Гусев Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, нынешний закон не отражает современные отношения на рынке рекламы.

«Там нет ничего про таргетинг, там нет ничего про те вещи, которыми сейчас пользуется каждый школьник в интернете. Давайте создадим большую межфракционную рабочую группу по изменению закона «О рекламе» в целом с учетом текущих требований, с учетом изменений», — сказал депутат в ходе круглого стола, посвященного обсуждению законопроекта о создании единого оператора цифровой наружной рекламы.

Госдума 15 июня приняла в первом чтении законопроект о создании единого оператора цифровых рекламных конструкций. Согласно документу, единый оператор цифровых рекламных конструкций и объявлений будет получать сведения об объемах распространения рекламы на цифровых рекламных конструкциях, заниматься установкой и эксплуатацией цифровых рекламных конструкций и подготовкой схем их размещения. Обсуждение законопроекта вызвало многочисленные вопросы и опасения у парламентариев.

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