Москва, 28 июля, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Первый замруководителя фракции СРЗП в Госдуме Дмитрий Гусев предложил создать межфракционную рабочую группу по изменению действующего закона «О рекламе», передает корреспондент ИА REGNUM 28 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Гусев

По его словам, нынешний закон не отражает современные отношения на рынке рекламы.

«Там нет ничего про таргетинг, там нет ничего про те вещи, которыми сейчас пользуется каждый школьник в интернете. Давайте создадим большую межфракционную рабочую группу по изменению закона «О рекламе» в целом с учетом текущих требований, с учетом изменений», — сказал депутат в ходе круглого стола, посвященного обсуждению законопроекта о создании единого оператора цифровой наружной рекламы.

Госдума 15 июня приняла в первом чтении законопроект о создании единого оператора цифровых рекламных конструкций. Согласно документу, единый оператор цифровых рекламных конструкций и объявлений будет получать сведения об объемах распространения рекламы на цифровых рекламных конструкциях, заниматься установкой и эксплуатацией цифровых рекламных конструкций и подготовкой схем их размещения. Обсуждение законопроекта вызвало многочисленные вопросы и опасения у парламентариев.