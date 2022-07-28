Канберра, 28 июля, 2022, 12:28 — ИА Регнум. За последние 24 часа в Австралии в результате заболевания COVID-19 скончались 125 человек. Об этом 28 июля написала газета The Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Наибольшее количество смертей было зарегистрировано в штате Виктория — 37. В регионе за минувший день было выявлено 12 154 случая заражения коронавирусом.

В Новом Южном Уэльсе от COVID-19 за последние 24 часа скончались 34 человека. 15 704 человека были признаны носителями SARS-CoV-2.

За минувшие сутки только в Северной территории Австралии не было зафиксировано смертей от COVID-19.

В настоящее время 8,4% от всего коечного фонда Австралии занимают пациенты с COVID-19.