Таллин, , 12:26 — REGNUM

Эстония

Издание NEXTA, признанное в Белоруссии террористической организацией, назвало депутата национального парламента Эстонии Оудекки Лооне агентом влияния Кремля. Об этом сообщило крупнейшее издание Эстонии Postimees со ссылкой на видеоролик NEXTA.

В качестве доказательства такого обвинения в ролике демонстрируется сайт российского ИА REGNUM с публикацией статьи «Оружие из Эстонии используют на Украине против русских — эстонский политик», в которой цитируется мнение Лооне с ее страницы в социальной сети.

Лооне там написала, что решение официального Таллина передать Украине оружие не только противоречит духу Минских соглашений, но и выставляет Эстонию провокатором международного конфликта.

Сама эстонский политик прокомментировала видеоролик, назвав его намеренно вводящим в заблуждение: «Это типичный пример политической клеветы».

Оудеки Лооне называет себя эстонским социалистом, она остро критикует членство Эстонии в НАТО и рост военных расходов, действия Запада во внешней политике.

9 мая она посещала памятник советским воинам «Бронзовый соолдат» в Таллине и возлагала цветы, призвав соотечественников помнить уроки Второй мировой войны.