Калат, Афганистан, 28 июля 2022, 12:25 — REGNUM В афганской провинции Забуль талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали офицера бывшего правительства Афганистана. Об этом сообщает газета «8 Собх».
Согласно источникам, этого офицера зовут Мохаммад Муса Забули. Куда его увезли, пока неясно.
Собеседники издания утверждают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали Забули за то, что он использовал трёхцветный флаг Афганистана в социальных сетях.
Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ранее арестовывали и пытали пользователей социальных сетей за то, что они использовали афганский триколор.