* Талибы — запрещённая в России организация

Калат, Афганистан, 28 июля, 2022, 12:25 — ИА Регнум. В афганской провинции Забуль талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали офицера бывшего правительства Афганистана. Об этом сообщает газета «8 Собх».

PavelD Карта-флаг Афганистана

Согласно источникам, этого офицера зовут Мохаммад Муса Забули. Куда его увезли, пока неясно.

Собеседники издания утверждают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали Забули за то, что он использовал трёхцветный флаг Афганистана в социальных сетях.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ранее арестовывали и пытали пользователей социальных сетей за то, что они использовали афганский триколор.