Элиста, , 12:23 — REGNUM Элистинский городской суд вынес приговор по делу о попытке рейдерского захвата трёх нефтяных компаний, фигурантами которого стали шесть человек — жители Дагестана, Свердловской и Вологодской областей. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканской прокуратуре 28 июля.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Следствием и судом установлено, что члены банды в апреле 2021 года с целью завладения имуществом и финансами трёх нефтяных компаний организовали проведение незаконной нотариальной сделки купли-продажи «ЕвроСибОйл», «Комсомольскнефть» и «АвтоСпецСервис» компании ООО «ПетролиумТрейдинг». Затем они подали фиктивные документы в налоговый орган для переоформления учредительных документов организаций. Спустя несколько дней злоумышленники незаконно проникли на территорию базы одного из предприятий, где установили контроль за производственной деятельностью по добыче нефти.

Было возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество и подделке документов.

​Суд назначил организатору преступной группы три года лишения свободы условно и штраф в размере 900 тыс. рублей, соучастникам — от двух до двух лет и восьми месяцев лишения свободы условно и штрафам от 500 до 700 тыс. рублей.

Приговор в законную силу пока не вступил. Прокуратура намерена оспорить приговор в части наказания в суде вышестоящей инстанции.

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