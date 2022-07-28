Сочи, Краснодарский край, 28 июля 2022, 12:23 — REGNUM Уже четыре миллиона туристов посетили Сочи с начала 2022 года, юбилейного гостя торжественно встретили на площади железнодорожного вокзала Сочи, сообщили в департаменте курортов, туризма и потребительской сферы администрации города-курорта.
Игорь Асабин приехал в Сочи поездом из Москвы вместе со своей семьёй.
На данный момент в Сочи единовременно находятся на отдыхе около 210 тысяч человек, средняя загрузка санаторно-курортного комплекса составляет около 90%, загрузка на август планируется до 95%.