Сочи, Краснодарский край, , 12:23 — REGNUM Уже четыре миллиона туристов посетили Сочи с начала 2022 года, юбилейного гостя торжественно встретили на площади железнодорожного вокзала Сочи, сообщили в департаменте курортов, туризма и потребительской сферы администрации города-курорта.

Сочи Дарья Антонова © ИА REGNUM

Игорь Асабин приехал в Сочи поездом из Москвы вместе со своей семьёй.

«В Сочи мы обычно отдыхаем раз в год, последний раз были в Красной Поляне. Этот город всегда вызывает положительные эмоции! По-другому и быть не может, потому что здесь солнце, море, еще и снег есть. Очень для нас неожиданно, что мы стали четырехмиллионными туристами, рады такой теплой встрече», — отметил Игорь Асабин.

На данный момент в Сочи единовременно находятся на отдыхе около 210 тысяч человек, средняя загрузка санаторно-курортного комплекса составляет около 90%, загрузка на август планируется до 95%.