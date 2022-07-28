Канберра, , 12:27 — REGNUM 28 июля в ходе заседания Палаты представителей Австралии слово для выступления было передано заместителю премьер-министра страны и по совместительству министру обороны Ричарду Марлзу. О чем сказал министр, написала газета The Guardian.

Парламент Австралии. Канберра JJ Harrison

«Австралия столкнулась с самыми сложными стратегическими обстоятельствами, которые у нас были со времен окончания Второй мировой войны. Глобальный порядок, основанный на правилах, который Австралия помогла построить, начиная с Бреттон-Вудса, и который Соединенные Штаты помогали защищать, сейчас находится под большим давлением и напряжением, чем когда-либо с момента окончания Второй мировой войны», — начал Марлз.

В качестве главных «международных хулиганов» он назвал Россию и Китай.

«Поскольку Китай стремится изменить мир вокруг себя, это вызывает проблемы у Австралии, не в последнюю очередь потому, что Китай является нашим крупнейшим торговым партнером. Мы ценим продуктивные отношения с Китаем и хотим, чтобы эти отношения стали лучше. Но теперь, когда правительство сменилось, наши интересы изменились, и правительство [Энтони] Альбаниза готово отстаивать наши национальные интересы, особенно если они противоречат действиям таких стран, как Китай», — сказал Марлз.