Москва, , 12:21 — REGNUM Торговля физическим золотом достаточно сложная процедура, заявил корреспонденту ИА REGNUM заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

Золото James St. John

«Само золото необходимо добыть, на этом этапе золотодобытчики получают слитки золота уровня существенно ниже банковского с процентным содержанием золота в диапазоне от 80 до 97% в зависимости от качества руды.

После чего, золото должно пройти аффинаж для повышения концентрации золота до «банковского» уровня в концентрации 99,99% На этом этапе аффинажный завод ставит своё клеймо.

Однако продукция разных аффинажных заводов обладает различной ликвидностью на различных рынках. Лондонская биржа придерживается торговли слитками выпущенных аффинажными заводами из аккредитованных ею перечня с маркировкой Good Delivery.

Эти заводы также могут участвовать в торгах на биржах Гонконга, Нью-Йорка, Сиднея, Токио и Цюриха, а также использоваться в резервах центральных банках и МВФ.

Российские Аффинажные заводы были исключены из данного списка. То есть теперь для получения аналогичного статуса good delivery, придётся проходить аффиннаж в соседних странах. Например, в Киргизии или Узбекистане.

Или продавать слитки с клеймом российских аффинажных заводов, но уже в статусе non-good delivery с дисконтом. То есть в любом случае по прежним биржевым ценам продавать российское золото уже не получается.

Отсутствие разрешения пробирной палаты РФ на продажу слитков с дисконтом от уровня цен на лондонской бирже связано, скорее всего, с намерениями государства сохранить золото как ценный актив внутри страны.

Так как, золото будет являться существенно более надежным активом в условиях ожидаемого снижения доверия к ключевым мировым валютам», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России добытчики золота столкнулись с трудностями при экспорте драгоценного металла.

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