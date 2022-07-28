Москва, , 12:21 — REGNUM Идея направить средства курортного сбора на вывоз отходов доказывает несостоятельность как «мусорных», так и туристических поборов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 июля, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Мусорная площадка City-yaroslavl.ru

Так парламентарий отреагировал на поручение вице-премьера Виктории Абрамченко Российскому экологическому оператору (РЭО) совместно с Минприроды и Ростуризмом проработать вопрос о направлении части средств курортного сбора «мусорным» регоператорам в туристических зонах.

«Это ярчайшее доказательство провала мусорной реформы, которая свелась лишь к росту тарифов для населения. А через три года выясняется, что «бедным» регоператорам даже на мусорные баки не хватает. И они пытаются залезть в другую «кассу» несправедливых поборов», — возмущен Миронов.

Он напомнил, что курортный сбор вводился под предлогом улучшения туристической инфраструктуры.

«Курортный сбор, который бьет и по бюджетам граждан, и по внутреннему туризму, давно пора упразднить. Неслучайно в Крыму его даже и вводить не стали. Мусорную реформу надо заморозить, регоператоров — отправить в утиль», — убежден Миронов.

В РЭО отметили, что средства могут быть использованы на обустройство контейнерных площадок и установку баков для вторсырья.

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