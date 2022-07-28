Тбилиси, 28 июля, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Депутаты парламента Грузии Созар Субари, Михаил Кавелашвили и Дмитрий Хундадзе, ранее покинувшие правящую партию «Грузинская мечта», чтобы иметь возможность раскрыть «правду» закулисных международных переговоров, могут создать новое движение. Об этом Кавелашвили 27 июля сообщил на телеканале «Пос ТВ».

Флаг Грузии

«Возможно, мы создадим общественное движение, чтобы хотя бы так показать, что очень большая часть общества поддерживает позицию, предполагающую недопущение войны и достойное сотрудничество с нашими стратегическими партнёрами США и Евросоюзом», — сказал депутат.

Кавелашвили заявил, что выходцев из «Мечты» уже много сторонников. Грузинский народ, по его мнению, понял, что является хозяином своей страны.

Напомним, Субари, Кавелашвили и Хундадзе после ухода из партии сделали ряд заявлений в адрес Вашингтона и Брюсселя, обвинив Запад в подталкивании Грузии к войне с Россией.