Елец, Липецкая область, 28 июля, 2022, 12:20 — ИА Регнум. В Липецкой области мэр города Ельца Евгений Боровских 28 июля объяснил громкие звуки в небе, которые напугали местных жителей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Небо

«В городе с утра раздаются громкие звуки, как хлопки. Можно подумать, что взрывы. Хочу сразу всех успокоить: паниковать нет смысла. Все хорошо. Это плановые полеты Липецкого авиацентра. Они продолжатся до 16:00. Не переживайте. Ситуация под контролем», — написал Боровских.