Канберра, , 12:24 — REGNUM 28 июля генеральный прокурор Австралии Марк Дрейфус объявил о пересмотре ряда законов, регулирующих порядок обращения с конфиденциальной информацией, имеющей отношение к национальной безопасности страны. Об этом написала британская The Guardian.

Флаг Австралии DO'Neil

Отмечается, что Дрейфус выступил с заявление после доклада одного независимого органа, наблюдающего за правоприменительной практикой в области национальной безопасности.

Особое внимание привлек инцидент от 2019 года, когда судебному преследованию подвергся бывший офицер разведки, известный как Алан Джонс. Его судебное преследование и заключение под арест проводились почти в полной секретности.

Тот факт, что он был заключен в тюрьму, стал известен общественности случайно, в ходе гражданского иска, который он возбудил против тюрьмы в Канберре, где он содержался.