с. Арылах, , 12:22 — REGNUM Пожар в селе Арылах, возникший из-за природного возгорания, тушат 6 автоцистерн, 5 водовозок, 1 трактор и вертолёт с водосливным устройством. В борьбе с огнём задействованы 40 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 июля в оперативном штабе региона.

Лесной пожар U.S. Department of Agriculture

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«Погибших и пострадавших нет. Детей из близлежащих лагерей эвакуировали. Идет эвакуация жителей села. На данный момент от пожара пострадали 3 дома и 2 нежилых строения», — отметили в оперштабе.

По информации ГУ МЧС по республике, село загорелось потому, что низовой пожар перешёл в верховой и из-за сильного ветра перекинулся на другую сторону реки Малая Ботуобия, на берегу которой стоят жилые дома.

Возгоранию присвоен третий ранг — это означает, что обстановка сложная.

Как сообщало ИА REGNUM, природное возгорание, огонь от которого перекинулся на жилые дома в якутском посёлке Арылах, обнаружили поздно вечером 27 июля. Днём 28 июля лесной пожар стал верховым, загорелись жилые постройки.