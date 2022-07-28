Москва, 28 июля 2022, 12:18 — REGNUM С момента прихода талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти в Афганистане в августе 2021 года число боевиков группировки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) значительно возросло. Об этом 28 июля в ходе пресс-конференции на площадке медиагруппы «Россия сегодня» заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
Он напомнил, что 11 месяцев назад движение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) насчитывало в своих рядах порядка двух в небольшим тысяч человек.
«Насколько мы понимаем, ориентировочно оценочная их численность дошла до 6 тысяч. То есть, даже навскидку, трёхкратное увеличение. Это самая негативная сторона развития афганской ситуации, потому что игиловцы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), как и раньше, заточены на дестабилизацию не только самого Афганистана, но и его соседей», — подчеркнул дипломат.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт по вопросам безопасности Шакиб Ансари заявил, что до падения республики в Афганистане существовала примерно 21 террористическая группа. По его словам, эти группы действовали на трёх уровнях: внутреннем («Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Сеть Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)), региональном (террористические группировки Центральной и Южной Азии) и международном («Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)).
Напомним, предыдущее правительство Афганистана во главе с Ашрафом Гани всегда отрицало присутствие ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане и называло это психологической и пропагандистской войной. Сейчас, несмотря на широкомасштабные атаки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), присутствие боевиков группировки отрицают талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ).