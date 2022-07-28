* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Москва, 28 июля, 2022, 12:18 — ИА Регнум. С момента прихода талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти в Афганистане в августе 2021 года число боевиков группировки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) значительно возросло. Об этом 28 июля в ходе пресс-конференции на площадке медиагруппы «Россия сегодня» заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

Иван Юдинцев ИА REGNUM ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) США

Он напомнил, что 11 месяцев назад движение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) насчитывало в своих рядах порядка двух в небольшим тысяч человек.

«Насколько мы понимаем, ориентировочно оценочная их численность дошла до 6 тысяч. То есть, даже навскидку, трёхкратное увеличение. Это самая негативная сторона развития афганской ситуации, потому что игиловцы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), как и раньше, заточены на дестабилизацию не только самого Афганистана, но и его соседей», — подчеркнул дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт по вопросам безопасности Шакиб Ансари заявил, что до падения республики в Афганистане существовала примерно 21 террористическая группа. По его словам, эти группы действовали на трёх уровнях: внутреннем («Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Сеть Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)), региональном (террористические группировки Центральной и Южной Азии) и международном («Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)).

Напомним, предыдущее правительство Афганистана во главе с Ашрафом Гани всегда отрицало присутствие ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане и называло это психологической и пропагандистской войной. Сейчас, несмотря на широкомасштабные атаки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), присутствие боевиков группировки отрицают талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ).