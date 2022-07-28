Донецк, 28 июля, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Запрещённые противопехотные фугасные мины «Лепесток» использовали в ночь на 28 июля при обстреле Киевского и Куйбышевского районов Донецка вооружённые украинские формирования. Об этом 28 июля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«В ночь с 27 на 28 июля, противник при помощи реактивного снаряда 9М27К3 от РСЗО «Ураган» кассетного типа, оснащенного 312 противопехотными минами ПФМ-1С «Лепесток», произвел сброс мин над территорией Куйбышевского и Киевского районов», — говорится в сообщении.

При этом Оттавская конвенцию 1997 года о запрете применения, накопления и производства противопехотных мин была ратифицирована Украиной ещё в 2005 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские боевики обстреляли Куйбышевский район Донецка.