Магас, , 12:19 — REGNUM Глава Ингушетии проверил возведение новых школ и и очистных сооружений в рамках государственных программ. Махмуд-Али Калиматов подчеркнул, что на таких объектах необходим особый контроль за ходом строительства. Он поручил застройщикам обеспечить школы качественным теплоснабжением и вентиляцией.

Флаг Ингушетии

27 июля глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов посетил строящиеся объекты, имеющие большую важность для региона. Речь идет о школах, которые строятся в городе Сунжа, а также об очистных сооружениях — данный инфраструктурный объект будет обслуживать Сунжу, Карабулак и село Троицкое. Также глава республики побывал в образовательных учреждения на улицах А. Калиматова и Жукова. Первая школа почти готова: здесь завершены строительные работы, происходит оформление правоустанавливающей документации. Заключительным шагом станет закупка школьного и технического оборудования. На строительство этой школы, которую, к слову, назовут в честь Героя России Алихана Калиматова, было выделено более 550 миллионов рублей. В здании четыре этажа, его площадь составляет 13 751 квадратных метра, а вся территория — почти 40 тысяч квадратных метров. В здании будут актовый и спортивный залы, столовая, учебные кабинеты, предметные лаборатории. Кроме того, для учащихся с ОВЗ обеспечат доступную среду: предусмотрены пандусы на входе и лифты в самом здании. Еще одна важная часть школьной инфраструктуры — большая спортивная площадка, где есть беговая дорожка и оборудование для игровых видов спорта.

Вторая школа готова принять учеников уже 1 сентября 2022 года. Реализация проекта стоимостью более чем в 560 миллионов рублей стартовала в декабре 2020 года.

Калиметов напомнил застройщикам об их ответственности и необходимости обеспечить школьные здания качественными вентиляцией и теплоснабжением. Глава республики поручил проверить все коммуникации в преддверии сдачи зданий. Как подчеркнул Калиметов, Госстройнадзор не должен предоставлять разрешения на ввод объектов в эксплуатацию, если будут выявлены нарушения, до момента их полного исправления.

«На таких объектах должен быть особый контроль за ходом строительства, — отметил он. — Не должно быть такого, чтобы потом пришлось что-то переделывать. Мы и так тратим много средств на капитальный ремонт зданий».

Глава Ингушетии лично контролирует реализацию объектов в рамках нацпроектов «Образование» и «Демография».

При этом проект «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» тоже не остался без внимания Калиматова. Глава региона осмотрел ход строительства очистных сооружений, включающих коллектор и насосную станцию по перекачке сточных вод. Площадь данного объекта составит 6,5 гектара, а застройка займет порядка 6 тысяч квадратных метров. Мощность очистных сооружений — 16 тысяч кубометров в сутки. Протяженность коллектора достигнет 20 километров. К нему будут подключать частные домовладения на основании разрешений, выданных местными муниципалитетами.

Калиматов оценил ход проведения работ, а также роль очистных сооружений в жизни республики. По его словам, появление их не только обеспечит отвод сточных вод в Сунже, Карабулаке и Троицком, но и улучшит экологическую обстановку в Ингушетии.

Как указали в пресс-службе главы и правительства республики, Калиматов распорядился о создании рабочей группы при мэрии и разъяснении местному населению порядка подключения к центральному коллектору. Данный шаг необходимо предпринять, чтобы не допустить несанкционированных врезок. При этом он указал на необходимость составить дорожную карту и прописать каждый этап подробно.

В ходе строительства очистных сооружений запланирован широкий спектр работ. Основной их объем, согласно плану, рассчитан на 2023 и 2024 годы. Сейчас на месте частично выполнены работы по закладке фундамента.