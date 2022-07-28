Брисбен, Австралия, 28 июля, 2022, 12:20 — ИА Регнум. По словам ведущего Sky News Пола Мюррея, Анастейша Палащук вполне может выиграть выборы в Квинсленде и остаться на посту премьер-министра штата в течение еще одного срока полномочий.

US Department of Defense Премьер-министр штата Квинсленд Австралии, Анастейша Палащук

В своем репортаже от 28 июля Мюррей признался, что мысль о еще одном сроке пребывания Палащук у власти, «озадачивает» его.

«Великолепный многомиллионный трюк правительства Квинсленда по борьбе с ковидом теперь будет законсервирован», — сказал Мюррей, имея в виду огромный больничный объект неподалеку от столичного Брисбена, который из-за ненадобности будет отправлен на консервацию.

«Но, как и в Виктории, есть какой-то стокгольмский синдром, который существует повсюду, от Западной Австралии до Квинсленда», — охарактеризовал журналист поддержку Палащук со стороны жителей Квинсленда.