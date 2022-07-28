Абу-Даби, 28 июля, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Власти ОАЭ начали масштабную спасательную операцию в эмирате Фуджейра. Об этом 28 июля сообщает официальная газета Al-Ittihad.

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По данным журналистов, тропические дожди привели к паводкам и наводнениям в регионе. В рамках операции «Верные руки», в Фуджейру направлены дополнительные подразделения спасателей, а также подразделения вооружённых сил ОАЭ. Военные оказывают помощь местному населению в эвакуации личного имущества и оказывают поддержку гражданам, оставшимся без жилья.

К операции также привлечены вертолёты министерства внутренних дел страны, которые эвакуируют пострадавших жителей Фёджейры в больницы других регионов.