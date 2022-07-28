Канберра, , 12:16 — REGNUM Квартальный отчет компании Domain за июнь 2022 года, опубликованный 28 июля, показывает, что цены на жилье в Австралии впервые за два года упали. Как написали журналисты телеканала Nine News, это является свидетельством того, что рынок, наконец, приходит в состояние «охлаждения».

Недвижимость Иван Шилов © ИА REGNUM

Средняя цена дома в Австралии в настоящее время составляет 1,065 миллиона долларов, при этом цены сейчас на 0,9% ниже рекордно высокого уровня, зафиксированного в прошлом квартале.

Отмечается, что годовой рост цен на недвижимость переживает самое большое замедление с марта 2021 года и составляет 10,9%, согласно отчету Domain.

Данные за последний квартал 2022 года показывают, что замедление в настоящее время впервые распространяется на столичные города Австралии.

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