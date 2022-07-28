Санкт-Петербург, , 12:16 — REGNUM В небе над Петербургом в ходе генеральной репетиции главного парада ко Дню ВМФ пролетела морская авиация. Она продолжила парад после колонны кораблей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Воздушная часть парада во время Главного военно-морского парада Дарья Драй © ИА REGNUM

«Высота пролёта авиационной техники составит от 150 до 400 метров, а скорость от 180 до 550 км в час», — сообщает диктор парада.

Воздушную часть парада открыла тактическая группа из четырёх многоцелевых вертолётов Ми-8. Затем жители и гости города увидели пару многоцелевых военно-транспортных самолётов Ан-72. Они могут осуществлять посадку на заснеженные аэродромы.

В небе также можно было увидеть самолёт-амфибию Бе-200, самолёты Ил-38, Ту-134А-4, истребители Су-27П. Группа штурмовиков Су-25 пронесла над Петербургом российский триколор. Они стали завершением парада авиации.

Напомним, в Петербурге прошла генеральная репетиция главного военно-морского парада, который состоится 31 июля в День ВМФ. Мероприятие ограничит 28 июля движение по центральной части города.

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