Санкт-Петербург, 28 июля, 2022, 12:16 — ИА Регнум. В небе над Петербургом в ходе генеральной репетиции главного парада ко Дню ВМФ пролетела морская авиация. Она продолжила парад после колонны кораблей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Воздушная часть парада во время Главного военно-морского парада

«Высота пролёта авиационной техники составит от 150 до 400 метров, а скорость от 180 до 550 км в час», — сообщает диктор парада.

Воздушную часть парада открыла тактическая группа из четырёх многоцелевых вертолётов Ми-8. Затем жители и гости города увидели пару многоцелевых военно-транспортных самолётов Ан-72. Они могут осуществлять посадку на заснеженные аэродромы.

В небе также можно было увидеть самолёт-амфибию Бе-200, самолёты Ил-38, Ту-134А-4, истребители Су-27П. Группа штурмовиков Су-25 пронесла над Петербургом российский триколор. Они стали завершением парада авиации.

Напомним, в Петербурге прошла генеральная репетиция главного военно-морского парада, который состоится 31 июля в День ВМФ. Мероприятие ограничит 28 июля движение по центральной части города.