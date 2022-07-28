Салехард, 28 июля, 2022, 22:36 — ИА Регнум. На бывшую опорную базу геологоразведчиков, cформированную в 2004 году, отправилась первая смена проекта «Юный геолог». В составе команды — школьники и студенты из Салехарда, Нового Уренгоя, Ноябрьска, Шурышкарского, Надымского и других районов Ямала, сообщает пресс-служба Ямало-Ненецкого автономного округа.

Andrei Chugunov Полярный Урал

В течение недели школьники и студенты ямальских колледжей будут наблюдать за ликвидацией посёлка-призрака и побывают на экспедиции в Нефритовой долине и на одном из озёр Полярного Урала.

«Юный геолог» — это проект, реализуемый в округе в рамках Года экологии. Проект включает в себя образовательную и исследовательскую часть.

«Сейчас на Ямале высокая потребность в таких профессиях, как эколог, геолог, биолог. Проект даст возможность молодым ямальцам ближе познакомиться с этими направлениями. Они пообщаются с экспертами, обсудят собственные идеи и проекты. И, возможно, когда-нибудь смогут реализовать их на территории округа. Если опыт проекта будет успешным, мы рассмотрим возможность сделать такие поездки ежегодными», — отмечает Сергей Хрущёв, директор департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО.

Проект пройдет в две смены. Второй заезд состоится с 3 по 9 августа.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в рамках Года экологии на Ямале проводится экопросветительский проект «Экология внутри». Первый этап проекта подошёл к концу, а второй этап стартует 1 августа, его участники вместе с волонтерами Арктики займутся уборкой территорий Ямала.

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