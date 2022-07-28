Петропавловск-Камчатский, 28 июля, 2022, 12:12 — ИА Регнум. На Камчатке возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего уроженца Красноярска. Его подозревают в даче взятки в особо крупном размере должностному лицу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом СУ СКР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

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Мужчина передал 26 июля 500 тыс. рублей сотруднику управления уголовного розыска краевого УМВД России и начальнику территориального отдела пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району. Взятку он вложил в карман куртки сотруднику полиции.

Общая сумма должна была составлять 3 млн рублей. За эти деньги силовики должны были вернуть взяткодателю изъятые 4 тонны мяса краба. Но правоохранители сообщили обо всем своему руководству.

Как сообщало ИА REGNUM, через суд с бывшего главного инженера «Саханефтегазсбыта» Эдуарда Чикачева взыскали 4,5 млн рублей вместо 9,38 млн. Такое решение принял суд.