Лос-Анджелес, США, , 12:12 — REGNUM Глава Marvel Studios Кевин Файги раскрыл подробности сюжета нового фильма «Фантастическая четвёрка». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Кейт Мара Цитата из х/ф «Фантастическая четвёрка». Реж. Джош Транк. 2015 год. США

В интервью изданию Файги рассказал, что предстоящая картина не будет очередной историей происхождения команды. «Многие знают эту историю происхождения. Как нам взять это и создать то, чего люди раньше никогда не видели? Мы установили для себя очень высокую планку, взявшись за эту экранизацию», — объяснил глава Marvel Studios.

ИА REGNUM напоминает, что историю происхождения команды супергероев уже экранизировали в 2005 («Фантастическая четвёрка» Тима Стори) и 2015 годах («Фантастическая четвёрка» Джоша Транк). Премьера нового фильма от Marvel Studios запланирована на ноябрь 2024 года.

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