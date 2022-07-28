Москва, 28 июля, 2022, 12:11 — ИА Регнум. В Центральный банк России I полугодии 2022 года поступило 198,5 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов, что на 6% больше, чем за тот же период 2022 года.

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Каждая шестая жалоба в ЦБ на работу финансовых организаций была связана с санкциями. Всего за полгода поступило свыше 33 тыс. «санкционных» жалоб, это 16,7% от общего количества.

Число жалоб на банки выросло на 19%, обращения в основном были связаны с трудностями валютных переводов и введением комиссий по валютным счетам. Жалобы на микрофинансовые организации (МФО) увеличилось на 14,4%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в I квартале 2022 года Центральный банк России поступило 94,9 тыс. жалоб.

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