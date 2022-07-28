Ярославль, 28 июля, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Загоревшийся в Ярославле торговый центр «Лотос» на улице Гагарина полностью затопило во время тушения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал директор ООО «Лотос-Ритейл» Игорь Блохин.

Неравнодушный Ярославль Сгоревшая крыша торгового центра в Ярославле

Всего в торговом центре было больше 40 арендаторов. Половину пространства занимал супермаркет «Лотос» (он также является арендатором), там работала федеральная сеть «Улыбка радуги» и более мелкие магазины.

«Произошла трагедия. Собственнику и арендатором нанесён большой ущерб. Он пока не подсчитан, но он большой. Горела только крыша, но тушили долго, и вода сделала свое дело. Затоплено всё: продукты питания, оборудование, в том числе дорогостоящее печи для изготовления выпечки. Пострадали все арендаторы», — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM Игорь Блохин.

Точная причина пожара пока неизвестна, но бизнесмен считает, что, скорее всего, дело в ремонтных работах.

«Проводился плановый текущий ремонт. Прошлая зима была снежная, поэтому были протечки. Собственники приняли решение сделать ремонт, но что-то пошло не так. Они работали не первый день», — уточнил директор «Лотоса».

По мнению Игоря Блохина, торговый центр, скорее всего, восстановят.

«Думаю, что торговый центр будет восстановлен. Будет экспертиза несущих конструкций. Потом будет приниматься решение собственниками. Пока мы ищем помещение в этом районе для открытия нового магазина, меньшего формата. У нас есть стратегия развития, с опорой на товары собственного производства. Это формат небольших магазинов у дома», — пояснил Игорь Блохин.

Напомним, торговый центр загорелся 27 июля. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Люди не пострадали.