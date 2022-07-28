Канберра, , 12:15 — REGNUM Австралийская сенатор Джэки Лэмби выступила со зловещим предупреждением для домохозяйств, заявив, что, по ее мнению, страна движется к рецессии. Об этом он заявила 28 июля в эфире телеканала Nine News.

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Лэмби отметила, что многие продукты теперь становятся роскошью для австралийских семей, и она считает, что экономические предпосылки этого были видны задолго до сегодняшних дней.

«Люди сокращают потребление топлива, делают все, что могут, совместно используют автомобили и делают все в таком духе … Мне неприятно это говорить, и я не хочу этого говорить, но я думаю, что, давайте будем честными, мы движемся к рецессии», — сказала сенаторша.

С точки зрения экономики понятие «рецессия» определяется как два следующих друг за другом квартала, в течение которых национальный ВВП падает. В настоящее время уровень безработицы в Австралии падает до рекордно низких уровней, а ее ВВП растет.