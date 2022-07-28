Кишинёв, , 12:09 — REGNUM Партия социалистов Молдавии (ПСРМ) и её сторонники 28 июля вышли на акцию протеста в Кишинёве. Об этом сообщает пресс-служба ПСРМ.

Акция протеста ПСРМ Партия Социалистов Республики Молдова

Сообщается, что протестующие пришли к зданию парламента. Они выступают против «невыносимых условий жизни», которые сложились в стране из-за роста цен на продукты, топливо и услуги ЖКХ.

По данным пресс-службы на мероприятие пришли депутаты парламента республики от ПСРМ, муниципальные чиновники и другие активисты. Протестующие принесли плакаты с лозунгами: «Долой хунту!», «Мы мечтаем о том, чтобы вы ушли в отставку», «Народ требует: долой цены, долой [президента Майю] Санду» и другие.

Стоит отметить, что в Молдавии регулярно проходят акции протеста, на которых участники критикую правительство за резкое ухудшение уровня жизни в стране за последний год. Акции также проводят партия «Шор» и Партия коммунистов.

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