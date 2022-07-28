Вильнюс, 28 июля, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Ноту в министерство иностранных дел Литвы по поводу ситуации с литовским банком, который отвечает за транзит в Калининград и собирается отказаться от банковских операций с Россией, направило посольство РФ в прибалтийской республике. Об этом 28 июля заявил временный поверенный в делах РФ в Литве Сергей Рябоконь он в эфире телеканала «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

«В МИДе, когда я вчера был в литовском МИДе, я поставил этот вопрос, я передал им лично ноту по «Шяуляй банку» — разберитесь, до первого сентября еще есть время, вы же решили калининградский транзит, вы же сняли всю напряженность… Так зачем же вы, получается, готовите второй удар по грузовому транзиту?», — сказал он.

Также Рябоконь уточнил, что ранее Литва «замкнула» весь транзит в Калининград на «Шяуляй банк», который с 1 сентября 2022 года отказывается от проведения банковских операций с российской стороной.

«Наши операторы, которые пользуются услугами литовских железных дорог, за перевозку товара должны как-то оплачивать им как-то эти суммы. Эти суммы должны оплачиваться через «Шяуляй банк». «Шяуляй банк» вышел с новостью, что он прекращает всякие отношения банковские с Россией», — пояснил российский дипломат.

Кроме того, он назвал это ударом по транзиту из основной части России в Калининград с другого направления.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля стало известно, что в Калининградскую область завезут керамическую черепицу из Сербии, Турции, Китая и других стран.