Краснодар, 28 июля 2022, 12:08 — REGNUM Заместитель губернатора Краснодарского края на встрече с родителями детей, которым не хватает мест в школе, заявила, что «заводить детей» — это их «выбор». Позже вице-губернатор в телеграм-канале принесла извинения, однако проблема с местами в школах краевого центра никуда не делась.
27 июля Анна Минькова провела встречу с родителями будущих учеников филиала школы №17 на ул. им. Адмирала Крузенштерна. Обсуждались вопросы приёма детей в школу, а также — как дети будут добираться в школу, поскольку далеко не всем хватило мест в школе рядом с домом (речь идёт о школе №102).
На встрече Минькова, в частности, заявила:
Позже Минькова сама прокомментировала итоги встречи в своём телеграм-канале. Она признала, что ситуация с обеспечением транспортной доступности школы для учащихся «острая».
Вице-губернатор заявила, что в регионе строится «максимальное количество новых школ», но устроить всех желающих в определённую школу, пояснила Минькова, невозможно.
Отметим, что Краснодар — один из немногих, а возможно, и единственный город России, где нумерация классов в школах может занимать фактически весь алфавит. Так, 1 сентября 2021 года за парты школы №94 Краснодара сели сразу 840 учеников первых классов — в нумерации использовали буквы от А до Я, но за исключением букв Ь, Ъ, Й, Ё и Щ.