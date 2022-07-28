Краснодар, 28 июля, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Заместитель губернатора Краснодарского края на встрече с родителями детей, которым не хватает мест в школе, заявила, что «заводить детей» — это их «выбор». Позже вице-губернатор в телеграм-канале принесла извинения, однако проблема с местами в школах краевого центра никуда не делась.

Пресс-служба администрации Краснодарского края Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова

27 июля Анна Минькова провела встречу с родителями будущих учеников филиала школы №17 на ул. им. Адмирала Крузенштерна. Обсуждались вопросы приёма детей в школу, а также — как дети будут добираться в школу, поскольку далеко не всем хватило мест в школе рядом с домом (речь идёт о школе №102).

На встрече Минькова, в частности, заявила:

«Это выбор вашего мужа — работать за 1,5 тыс. км от дома и не принимать участия в воспитании детей. Это выбор ваш — заводить детей».

«Вы интересные такие… Он (застройщик) вам школу показывает из окна, говорит: «Вот школа». Вы же не поинтересовались, а там места вообще есть?» — продолжила вице-губернатор.

Позже Минькова сама прокомментировала итоги встречи в своём телеграм-канале. Она признала, что ситуация с обеспечением транспортной доступности школы для учащихся «острая».

«Беседа длилась более трёх часов, обсудили множество вариантов, и все участвующие в диалоге старались отвечать на вопросы взволнованных родителей справедливо и взвешенно. Допускаю, что какие-то мои фразы прозвучали резко, никого не хотела задеть или обвинить. Разговор получился действительно напряжённым. Прошу меня извинить, если мои слова прозвучали обидно», — написала Минькова.

Вице-губернатор заявила, что в регионе строится «максимальное количество новых школ», но устроить всех желающих в определённую школу, пояснила Минькова, невозможно.

«Мы не можем, в соответствии с требованиями к организации процесса обучения детей, устроить всех желающих в определенную школу. Нужно понимать — чтобы взять еще одного ребенка, чьего-то из школы придется исключить. Есть нормативы, которые нельзя нарушить. Мы услышали все мнения и создадим общественную группу из активных родителей, администрации школы и департамента образования города, которая ещё раз пересмотрит все поданные заявления», — написала вице-губернатор.

Отметим, что Краснодар — один из немногих, а возможно, и единственный город России, где нумерация классов в школах может занимать фактически весь алфавит. Так, 1 сентября 2021 года за парты школы №94 Краснодара сели сразу 840 учеников первых классов — в нумерации использовали буквы от А до Я, но за исключением букв Ь, Ъ, Й, Ё и Щ.