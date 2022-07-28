Мельбурн, Австралия, , 12:13 — REGNUM По словам премьер-министра штата Виктория (юго-восток Австралии) Дэниэла Эндрюса в ближайшее время на работу в местную систему здравоохранения придут сотни новых врачей. Об этом он заявил 28 июля на пресс-конференции, передает телеканал Nine News.

Премьер-министр штата Виктория (Австралия) Дэниэл Эндрюс Bentleigh electorate

Эндрюс объявил, что в этом году в штате Виктория уже было набрано в общей сложности 404 новых врача скорой помощи, в том числе 157 — в сельской местности.

По его словам, правительство Виктории собирается набрать в общей сложности до 700 новых парамедиков к 2022 году, как это было сделано в прошлом году. Это позволит снизить остроту кризиса в местной системе здравоохранения, периодически дающего о себе знать, когда не остается свободных парамедиков для экстренных выездов, отметил он.

Особо напряженно дело обстоит в столичном Мельбурне. Там неоднократно медики не могли выезжать на экстренные вызовы из-за нехватки рук.