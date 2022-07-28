Москва, 28 июля, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Россия направила в МИД Литвы ноту в связи с блокировкой литовским банком операций по российскому транзиту в Калининградскую область. Об этом 28 июля заявил временный поверенный в делах РФ в Литве Сергей Рябоконь в эфире телеканала «Россия 24».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Литва

По его словам, Литва замкнула весь калининградский грузовой транзит на один «Шауляй банк». А теперь этот банк заявил, что с 1 сентября прекращает работу с Россией.

«Когда я вчера был в литовском МИД, я поставил вопрос, передал им лично ноту по «Шауляй банку» — «разберитесь до 1 сентября, ещё есть время», — сказал Рябоконь.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал позитивным фактом разрешение кризисной ситуации вокруг транзита в Калининградскую область. До этого Литва возобновила железнодорожный транзит через свою территорию.