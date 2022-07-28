Грозный, , 12:05 — REGNUM Близлежащие дома и здания, в том числе существующий терминал аэропорта в Грозном не пострадают при возведении нового здания аэровокзала. Сносить их не планируют, так как аэропорт будет строиться на свободной от застройки территории, западнее существующего терминала. Об этом заявил генеральный директор международного аэропорта Грозный (Северный) Альви Шахгириев.

Международный терминал «АЭРОПОРТ ГРОЗНЫЙ». Проект Smbuil.ru

«Абсолютно ни одно здание, расположенное вблизи аэропорта не будет тронуто или снесено. У нас будет новая дорога, которая будет идти прямо к аэропорту, проходя через склады и дома, находящиеся недалеко от аэропорта», — приводит слова гендиректора ИА «Чечня Сегодня».

Он также отметил, что в настоящее время уже ведутся земельные работы на месте будущей взлетно-посадочной полосы.

Как сообщало ИА REGNUM, торжественная церемония закладки капсулы в основание аэропорта в Грозном состоялась 12 июля 2022 года. Общая стоимость проекта составляет более 15 млрд рублей.