Донецк, 28 июля, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли Куйбышевский район Донецка, сообщает 28 июля представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11:25 (совпадает с мск) — н. п. Водяное — г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 5 снарядов калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее восемь снарядов выпустили украинские войска по населённому пункту Широкая Балка в Донецкой Народной Республике.

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