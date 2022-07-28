Канберра, , 12:07 — REGNUM Десятый год подряд число случаев сексуального насилия, о которых сообщает полиция Австралии, растет. Об этом 27 июля сообщил телеканал Nine News.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно данным, опубликованным Статистическим бюро Австралии, в 2021 году было зарегистрировано 31 118 преступлений на сексуальной почве. Это в свою очередь является самым высоким показателем за 29 лет. В относительном выражении количество секс-преступлений выросло на 13% по сравнению с 2020 годом.

Уильям Милн, глава отдела статистики преступности и правосудия в Австралийском статистическом бюро, сказал, что данные показывают, что жертвами преступлений становится значительно более высокая доля населения Австралии.

«Показатель вырос с 83 жертв на 100 000 человек в 2011 году до 121 жертвы в нынешнем», — написал Милн в пресс-релизе.