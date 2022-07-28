Магадан, , 12:04 — REGNUM В Сусумане осуждены два бывших сотрудника банка за присвоение, с использованием своего служебного положения, в том числе, в особо крупном размере и неправомерный оборот средств платежей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Магаданской области.

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В суде установлено, что в период с 2017 года по август 2020 года фигуранты используя своё служебное положение похитили с банковских счетов свыше 14 млн рублей, а также из кассы банка более 4 млн рублей.

Преступления выявили сотрудники УМВД России по Магаданской области.

«Суд согласился с мнением гособвинителя и назначил подсудимым наказание в виде пяти лет лишения свободы со штрафом в размере 100 тыс. рублей и 6,6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 120 тыс. рублей с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — сообщили в прокуратуре.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, объявленную в международный розыск по подозрению в хищении более полумиллиарда рублей бывшую исполняющую обязанности председателя правления тюменского банка Инессу Бранденбург Испания экстрадирует в Россию.