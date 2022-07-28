Сидней, Австралия, , 22:16 — REGNUM Технологическая компания DroneShield, которая находится в австралийском Сиднее, поставляет Украине оборудование в рамках контракта на военную помощь. Закупаемые Киевом средства предназначены для борьбы с беспилотниками. Об этом 28 июля сообщил телеканал Nine News.

Беспилотник

Компания была основана семь лет назад с целью производства технологий по противодействию гражданским беспилотникам, адаптированных для использования в военных целях.

Генеральный директор DroneShield Олег Ворник в интервью Nine News заявил, что использование беспилотников Украиной и Россией привлекло внимание СМИ к беспилотным летательным аппаратам.

«Малые беспилотники применялись против Саудовской Аравии, в армяно-азербайджанском конфликте и сирийском конфликте. Но беспилотники в основном не появлялись на первых полосах газет, пока не разразился украинский конфликт, когда беспилотники оказались в центре внимания», — сказал Ворник.