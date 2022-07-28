Энергодар, Украина, 28 июля, 2022, 12:03 — ИА Регнум. В Запорожской области в результате атаки украинских боевиков повреждён дом, в котором проживают сотрудники Запорожской атомной электростанции. Об этом 28 июля сообщил представитель пресс-службы в администрации Энергодара.

Mitch Nielsen Дрон

Собеседник в беседе в РИА Новости уточнил, что удар был нанесён с помощью украинского ударного беспилотника.

«Сегодня ночью ударный беспилотник украинских силовиков нанёс удар по поселку «Сосновый Бор» города Энергодар, в котором проживают сотрудники Запорожской АЭС», — уточнил представитель пресс-службы.

По его словам, в результате совершенного теракта повреждения получил жилой дом на улице Приднепровская. При этом жертв удалось избежать.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля вооружённые украинские формирования предприняли попытку атаки Запорожской АЭС с помощью беспилотников. Украинские дроны были снабжены боеголовками с массой взрывчатого вещества, которая исчисляется в килограммах в тротиловом эквиваленте.

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В МИД России заявили, что атаки ВСУ на Запорожскую АЭС создают прямой риск техногенной катастрофы. В ведомстве отметили, что украинская сторона обстреливает электростанцию «с маниакальным упорством», эти действия являются грубым нарушением норм, утверждённых МАГАТЭ.

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