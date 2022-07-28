Вашингтон, , 12:02 — REGNUM У американского потребителя по-прежнему слишком много денег, несмотря на рекордную инфляцию, и это представляет проблему для Федеральной резервной системы США в ее стремлении удержать рост цен. Об этом заявил в интервью CNBC генеральный директор Bank of America Брайан Мойнихан.

Здание Bank of America в городе Шарлотт (Северная Каролина) (сс) jbarreiros

«Одна из самых сложных задач, стоящих перед ними [ФРС], заключается в том, что американский потребитель все еще находится в довольно хорошей форме, — сказал Мойнихан. — За июль… [расходы] выросли примерно на 10 процентных пунктов по сравнению с первыми тремя неделями июля прошлого года. А рост транзакций составляет от 6% до 7%».

По словам Мойнихана, расходы потребителей, в частности на развлечения и отдых, держатся на высоком уровне, провоцируя рост цен.

«Люди тратят деньги на отпуск. Европейские транзакции сейчас на подъеме. Расходы на отпуск, парки аттракционов, ремонт жилья [немного] сократились, но все еще выше, чем в 2019 году», — сказал он.

Не только обеспеченные американцы предпочитают тратить деньги этим летом. По словам Мойнихана, люди со средним достатком, у которых до пандемии на счетах было около $3 500, сейчас располагают примерно $13 000 и, несмотря на давление инфляции, пока еще не чувствуют дефицита денежных средств.

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