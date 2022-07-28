Канберра, , 12:04 — REGNUM К концу текущего года инфляция в Австралии достигнет пика в 7,75%. Об этом федеральный казначей Джим Чалмерс заявил 28 июля в ходе выступления в Палате представителей, сообщает телеканал Nine News.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В настоящее время годовой уровень инфляции в Австралии составляет 6,1%.

Чалмерс сказал, что казначейство ожидает, что инфляция в стране достигнет 5,5% к середине 2023 года, снизится до 3,5% к концу 2023 года и останется на этом уровне до конца 2024 года.

Казначей отметил, что, хотя экономические показатели Австралии в глобальном масштабе хорошие, это не приносит облегчения австралийцам, которым приходится нелегко.

«Сейчас больше австралийцев работают, чем когда-либо прежде, и это очень долгожданный результат, но меньше австралийцев чувствуют себя уверенно в неспокойных водах, в которых находится наша экономика», — сказал Чалмерс.